Με τέτοιον Τζολάκη δεν γινόταν να χάσει ο Ολυμπιακός! Μπορεί να μην υστέρησε κανένας παίκτης στη μεγάλη νίκη των Πειραιωτών με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, αλλά η εμφάνιση του διεθνή τερματοφύλακα ήταν το κάτι άλλο.

Ύψωσε τείχος κάτω από την εστία του, έβγαζε ακόμα και τα… άουτ, δείχνοντας στους Γερμανούς πως δεν υπήρχε περίπτωση να σκοράρουν απόψε. Σε μία ακόμη πολύ μεγάλη βραδιά για τον ίδιο και φυσικά για την ομάδα του.

Μία βραδιά-παράσημο για τον Τζολάκη που απέδειξε και πάλι πως είναι τερματοφύλακας σπουδαίας κλάσης. Συνολικά ο 23χρονος άσος είχε επτά επεμβάσεις και δικαιολογημένα αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.

Δείτε το βίντεο: