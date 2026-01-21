Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση και επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν, χάρη στα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι, αλλά και στις καθοριστικές επεμβάσεις του Κωνσταντή Τζολάκη, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ομάδα του μέσα στο παιχνίδι, δείχνοντας χαρακτήρα και συγκέντρωση απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο. Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε ότι από εδώ και πέρα η προσοχή στρέφεται στο κρίσιμο εκτός έδρας ματς με τον Άγιαξ, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί κατάλληλα προετοιμασμένος στην Ολλανδία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Είναι αλήθεια σήμερα πως κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Βάλαμε δυο γκολ, δεν δεχθήκαμε κανένα και σήμερα αποζημιώσαμε αυτό που είχε συμβεί στα προηγούμενα παιχνίδια. Γιατί και σε άλλα παιχνίδια, όπως με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα είχαμε κάνει πολύ καλά ματς, όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε τίποτα. Παρότι ίσως μας άξιζε κάτι καλύτερο. Σήμερα είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα πήραμε μία νίκη”.

Για τις δύο νίκες που έχει κάνει ο Ολυμπιακός:

“Σημαίνει πως είμαστε στον σωστό δρόμο. Ακολουθούμε μία καλή πορεία αυτή τη στιγμή και έχει μείνει ακόμα ένα παιχνίδι, στο οποίο αν καταφέρουμε να νικήσουμε έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες για να προκριθούμε. Το ίδιο όμως και ο Άγιαξ, ο οποίος κέρδισε σήμερα. Έχει κάποιες ευκαιρίες, μικρότερες από τις δικές μας, αν μας νικήσει. Γι’ αυτό θα πάμε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι, πιστεύοντας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε”.

Για το αν ήταν αυτή η αντίδραση που προσδοκούσε από τους παίκτες του:

“Δεν είναι μόνο η νίκη, το αποτέλεσμα, είναι το πόσο πολύ έτρεξαν και το πόσο πολύ προσπάθησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρόλο που ήταν δύσκολο το παιχνίδι, ο αντίπαλος μάς ανάγκασε να τρέξουμε πάρα πολύ. Δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και πάρα πολύ κουρασμένοι και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε καλή αποκατάσταση μέχρι το παιχνίδι του Σαββάτου”.