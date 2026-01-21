Για τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, τη συνεργασία του στη Λίβερπουλ με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και τον… Βάργκα μίλησε ο τεχνικός της Φερεντσβάρος, Ρόμπι Κιν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για τη συνεργασία του στη Λίβερπουλ με τον Μπενίτεθ:

«Αν θυμάμαι καλά, το είπα περισσότερο ως αστείο ότι ο Ράφα Μπενίτεθ ήθελε να με κάνει αριστερό εξτρέμ. Μπορεί να έπαιξα σε αυτή τη θέση σε έναν αγώνα, αλλά το παρελθόν δεν έχει και τόση σημασία τώρα. Είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος προπονητής, μπορεί να διαχειριστεί μια σπουδαία ομάδα και αυτή τη φορά, σε σύγκριση με αυτόν είμαι ακόμα απλώς αρχάριος, είμαι στην αρχή της καριέρας μου».

Για τον Παναθηναϊκό:

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, με έναν αρκετά έμπειρο προπονητή, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας. Χάσαμε δύο σημαντικούς παίκτες, τον Μπαρναμπάς Βάργκα και τον Άλεξ Τοθ τον χειμώνα. Οι νέοι παίκτες δεν μπορούν να είναι στη διάθεσή μου. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τους άλλους, ας δείξουν ότι μπορούν να βασιστούμε σε αυτούς. Έχουμε συναντήσει αμέτρητες ομάδες τον τελευταίο χρόνο, θα ήταν δύσκολο να τους κατατάξουμε με βάση την τρέχουσα δύναμή τους σε σύγκριση με τους πρώην αντιπάλους μας. Ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε πρόσφατα την ομάδα, ίσως χρειάζεται ακόμα χρόνο για να διαμορφώσει την ομάδα του όπως την θέλει. Δεν μπορείς καν να ονειρευτείς έναν εύκολο αγώνα σε διεθνές επίπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει περίπου την ίδια δυναμική με εμάς. Μπορεί να έχουμε ξεπεράσει ελαφρώς τις αρχικές μας προσδοκίες στο Europa League μέχρι στιγμής. Αλλά κανείς δεν φτάνει σε αυτό το επίπεδο τυχαία.»

Για τις αποχωρήσεις και τον Βάργκα που πήγε στην ΑΕΚ:

«Τα γκολ του Μπαρνάμπας Βάργκα σίγουρα θα μας λείψουν περισσότερο. Πρέπει ακόμα να βρούμε έναν τρόπο να αντικαταστήσουμε αυτά τα γκολ. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ήταν υπέροχο που συνεργαστήκαμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς είναι εδώ, δεν μπορούμε να είμαστε λυπημένοι γι’ αυτό. Περιμένω μια δύσκολη μάχη εναντίον του Παναθηναϊκού και είμαι σίγουρος ότι και οι δύο ομάδες θα παίξουν για τη νίκη!»

Γκροφ: “Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό”

Ο τερματοφύλακας της Φερεντσβάρος και πρώην γκολκίπερ του Λεβαδειακού, Ντάβιντ Γκροφ, τόνισε:

«Ως τερματοφύλακας του Λεβαδειακού, παίξαμε ένα κλειστό παιχνίδι εναντίον τους, σκόραραν το νικητήριο γκολ στο 96ο λεπτό. Έχουν τεχνικά καλούς παίκτες, αλλά υπήρχαν πολλές αλλαγές στο ρόστερ, ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πιθανώς ο τρίτος προπονητής τους από τότε, και πολλοί παίκτες έχουν φύγει. Αλλά υπάρχουν ακόμα μερικοί ποδοσφαιριστές που θυμάμαι από εκείνη την περίοδο.»