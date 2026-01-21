Η Άρσεναλ επικράτησε κατά κράτος της Ίντερ με 3-1 στο Μιλάνο στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζεσούς.

Η Άρσεναλ νίκησε κατά κράτος την Ίντερ με 3-1 στο Μιλανο έχοντας σε τεράστια βραδιά τον Γκαμπριέλ Ζεσούς που πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση. Οι Άγγλοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 21 βαθμούς στο +6 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ η Ίντερ, βρέθηκε στην 9η θέση με 12 βαθμούς μετά την ήττα της εντός έδρας.

Το ματς επιβεβαίωσε τις προσδοκίες του κοινού με το… καλημέρα με την Άρσεναλ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 10ο λεπτό με τον Γκάμπριελ Ζεσούς, έπειτα από ασίστ του Τίμπερ. Η Ίντερ ισοφάρισε σε 1-1 με τον Σούτσιτς στο 18’ για να έρθει και πάλι ο Ζεσούς να δώσει κεφάλι στο σκορ με 2-1 στους «κανονιέρηδες» στο 31ο λεπτό που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο η Άρσεναλ διαχειρίστηκε το υπέρ της 2-1 με την Ίντερ να μην μπορεί να βρει την ισοφάριση, παρά το γεγονός πως έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πίο Εσπόζιτο στο 67ο λεπτό με το σουτ του Ιταλού επιθετικού να περνάει λίγο άουτ.

Η Άρσεναλ ήταν αυτή που πέτυχε το γκολ στο τέλος, με τον Γκιόκερες να κάνει το τελικό 3-1 με γκολ του στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επιθετική δυστοκία της Ίντερ η οποία δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο ημίχρονο και μοιραία ηττήθηκε με 3-1 από την Άρσεναλ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η τεράστια εμφάνιση του Γκαμπριέλ Ζεσούς που οδήγησε την ομάδα του εκ του ασφαλούς στο τρίποντο με δύο γκολ του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Ζόμερ ήταν ο χειρότερος του γηπέδου φέρει ευθύνη στα γκολ που δέχθηκε και γενικώς ο Ελβετός τερματοφύλακας βρέθηκε σε κακή βραδιά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

O Πορτογάλος Πινέιρο ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε μια καλή διαιτησία σε γενικές γραμμές.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε να επέμβει το VAR στο παιχνίδι, είχε ένα ήρεμο απόγευμα.

ΣΚΟΡΕΡ:

(Γκάμπριελ Ζεσούς 10′, 31′, Σούτσιτς 18, Γκιόκερες 85′)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Ντιμάρκο, Λουίζ Ενρίκε (83’ Μπονί), Μπαστόνι, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Μπαρέλα (64’ Φρατέζι), Ζιελίνσκι (83’ Ντιούφ), Σούτσιτς, Λαουτάρο Μαρτίνες (64’ Εσπόζιτο), Τουράμ

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Τίμπερ (64’ Γουάιτ), Σαλιμπά, Μοσκέρα (75’ Γκιόκερες), Λιούις-Σκέλι, Θουμπιμένδι, Μερίνο, Έζε (64’ Ράις), Σάκα, Τροσάρ (79’ Μαρτινέλι, Ζεσούς (75’ Γκιόκερες)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Στην 8η και τελευταία αγωνιστική η Ίντερ αντιμετωπίζει στις 28/1 εκτός έδρας την Ντόρτμουντ, ενώ η Άρσεναλ υποδέχεται την ίδια μέρα την Καϊράτ στο Λονδίνο.