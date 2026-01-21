Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε στο olympiacosbc.gr πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου.

Ο Γάλλος γκαρντ στάθηκε ιδιαίτερα στο αρνητικό σερί που «τρέχουν» οι «ερυθρόλευκοι» στην Τουρκία από το 2017 και μετά, τονίζοντας πως ήρθε η στιγμή αυτό να σταματήσει. Όπως υπογράμμισε, η ομάδα γνωρίζει τις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη με ξεκάθαρο στόχο τη νίκη.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ:

Πριν από το παιχνίδι με την Βιλερμπάν είχες αναφέρει ότι “το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή”. Έπειτα ακολούθησαν 6 νίκες σε 7 παιχνίδια. Έχει έρθει η ώρα της αυγής;

“Ήρθε η ώρα για την Ανατολή του ήλιου, σίγουρα. Παίζουμε καλύτερα τελευταία αλλά ξέρεις, οι μεγαλύτερες προκλήσεις της σεζόν είναι μπροστά μας. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας και έχουμε πει ότι θα πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Η Εφές είναι μια καλή ομάδα που δυσκολεύεται βαθμολογικά, αλλά παίζει καλύτερα από αυτό που λέει η θέση της”.

Δεν έχουμε κερδίσει την Εφές στην Κωνσταντινούπολη από το 2017. Σου δίνει αυτό μεγαλύτερο κίνητρο;

“Ναι, είναι μεγάλη πρόκληση το να κερδίσουμε στην έδρα τους. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυτό το αρνητικό σερί και να συνεχίσουμε”.

Χθες έκανες career high στην EuroLeague μοιράζοντας 9 ασίστ. Νομίζω απολαμβάνεις τις ικανότητες σου στο playmaking φέτος. Ισχύει;

“Θέλω μόνο να εκτελώ σωστά το σύστημα της ομάδας, δεν με νοιάζει ποιο play θα τρέξω κάθε φορά”.