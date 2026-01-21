Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό 6-1

Μετά τις έντονες αποδοκιμασίες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στο ματς με τη Λεβάντε, η Ρεάλ Μαδρίτης έβγαλε αντίδραση και παρουσίασε το πιο πειστικό της πρόσωπο απέναντι στη Μονακό. Ο εκρηκτικός Βινίσιους πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση στη φετινή σεζόν, ενώ ο Μπαπέ συνέχισε την επαφή του με τα δίχτυα, οδηγώντας τους Μαδριλένους σε εμφατική επικράτηση και άλμα οκτάδας, μία αγωνιστική πριν το τέλος της League Phase του Champions League.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 5ο λεπτό, όταν ο Μπαπέ πλάσαρε ιδανικά από το ύψος της περιοχής. Στο 26’ ο Γάλλος φορ σκόραρε ξανά απέναντι στην πρώην ομάδα του, σε κενή εστία μετά από υποδειγματική ασίστ του Βινίσιους. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Βραζιλιάνο να «σερβίρει» στο 51’ στον Μασταντουόνο για το 3-0.

Ακολούθησε αυτογκόλ του Κέρερ στο 55’ από νέο γύρισμα του Βινίσιους, ο οποίος στο 63’ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με εντυπωσιακό σουτ στο «παραθυράκι». Η Μονακό μείωσε προσωρινά στο 72’ με τον Τεζέ, όμως ο Μπέλιγχαμ διαμόρφωσε το τελικό 6-1 στο 80’, περνώντας και τον τερματοφύλακα.

Σπόρτινγκ – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Η Σπόρτινγκ πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, επικράτησε 2-1 της Παρί και ανέβηκε στην 6η θέση, ισοβαθμώντας με τους Γάλλους. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μπήκε στο ματς στο 63’ και είχε σημαντική συμβολή στο τρίποντο, σε μια ιστορική βραδιά για τα «Λιοντάρια», που πέτυχαν τέσσερις διαδοχικές εντός έδρας νίκες στο Champions League για πρώτη φορά.

Στο 74’ οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, όταν μετά από σουτ του Κατάμο η μπάλα βρήκε στον Βαγιαννίδη και κατέληξε στον Σουάρες για το 1-0. Η Παρί απάντησε άμεσα με τον Κβαρατσχέλια στο 79’, όμως στο 90’ ο Σουάρες, έπειτα από ασίστ του Τρινκάο, χάρισε τη νίκη στους Πορτογάλους. Αξιοσημείωτο ότι η Παρί γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά από 33 αγώνες απέναντι σε ομάδα εκτός του Big-5.

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα για σχεδόν μία ώρα, η Νάπολι δεν κατάφερε να φύγει με το διπλό από τη Δανία. Η αποβολή του Ντιλέινι στο 35’ έδωσε χώρο στους Ιταλούς, που προηγήθηκαν στο 39’ με κεφαλιά του ΜακΤόμινεϊ. Ωστόσο, η Κοπεγχάγη ισοφάρισε στο 72’, όταν ο Λάρσον εκτέλεσε πέναλτι, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς απέκρουσε, αλλά ο ίδιος σκόραρε στην επαναφορά.

Βιγιαρεάλ – Άγιαξ 1-2

Ο Άγιαξ πέτυχε μεγάλη ανατροπή στο «Θεράμικα» και πήρε πολύτιμο διπλό, ανεβαίνοντας στους έξι βαθμούς. Η Βιγιαρεάλ, αντίθετα, παρέμεινε χαμηλά στη βαθμολογία. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ολογουασέγι, όμως οι Ολλανδοί αντέδρασαν άμεσα. Στο 61’ ο Γκλουκ ισοφάρισε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ στο 90’ ο Εντβάρντσεν ολοκλήρωσε την ανατροπή με ψύχραιμο τελείωμα μέσα από την περιοχή.