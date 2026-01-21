Με διαχρονική παρουσία στους αγώνες και βαθιά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Ford Racing η νέα Mustang Dark Horse SC, προσφέρει την παραπάνω φιλοσοφία, με τεχνογνωσία και η εμπειρία δεκαετιών που συναντούν τη σύγχρονη απόδοση.

Η νέα Mustang Dark Horse SC είναι ένα αυτοκίνητο που το επιβεβαιώνει έχοντας εξελιχθεί από ανθρώπους που «ζουν» στις πίστες. Για αυτό και η Ford βρέθηκε στο Sebring και στο Virginia International Raceway για να δοκιμάζει το νέο μοντέλο μαζί με την Mustang GTD και την αγωνιστική Mustang GT3.

Συνεργαζόμενη με την ομάδα εξέλιξης της Mustang GTD, η Ford κατάφερε να εξοπλίσει τη νέα Mustang Dark Horse SC στην έκδοση Track Pack με ένα αγωνιστικών προδιαγραφών σύστημα πέδησης με δίσκους από carbon της Brembo, καθώς και με τα σπορ ελαστικά Pilot Sport Cup2 R της Michelin. Την ίδια στιγμή, το αμάξωμα της Mustang Dark Horse SC επωφελήθηκε από πρόσθετες αναβαθμίσεις.

Κάτω από το καπό της νέας Mustang Dark Horse SC φιλοξενείται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 κινητήρας με χωρητικότητα 5,2 λίτρων, ο οποίος παράγει έναν συναρπαστικό ήχο και συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις.

Το νέο αλουμινένιο καπό διαθέτει έναν μεγάλο αεραγωγό που βελτιώνει την ψύξη του κινητήρα και συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο των δυναμικών χαρακτηριστικών του εμπρός άξονα. Με την αφαίρεση του καλύμματος του αεραγωγού παράγεται 2,5 φορές μεγαλύτερη κάθετη δύναμη σε σχέση με εκείνη με τον στάνταρ αεραγωγό του καπό της Mustang Dark Horse. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πτέρυγα από ανθρακονήματα της έκδοσης Track Pack συμβάλει στην ανάπτυξη κάθετης δύναμης 280 κιλών στα 290 χλμ./ώρα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο οδηγός μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτές, η Ford Racing ενσωμάτωσε ένα σύστημα πρόσφυσης με πέντε διακριτά επίπεδα, πέραν της δυνατότητας πλήρους απενεργοποίησης του ESC. Επίσης, η νέα Mustang Dark Horse SC διαθέτει το δερμάτινο τιμόνι της Mustang GTD – με επίπεδη διαμόρφωση στο κάτω μέρος, ειδική σήμανση στη θέση της ευθείας, ενσωματωμένα χειριστήρια με λεπτομέρειες από carbon και επένδυση στεφάνης από Alcantara.