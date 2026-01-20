Δημοφιλή
Από χιόνι σε ήλιο: Οι Αλκυονίδες φέρνουν ένα «μίνι καλοκαίρι» στην καρδιά του χειμώνα - Πότε αναμένονται
Το νέο παιχνίδι της πατρικής περιουσίας: Πώς κερδίζουν τα παιδιά - Οι νέοι κανόνες της κληρονομιάς
Παράταση για τις παλιές ταυτότητεςι ισχύει και μέχρι πότε
Εφιάλτης οι διακοπές για έναν Ελληνα στην Αυστραλία: Τι συνέβη σε λίγα δευτερόλεπτα και κινδυνεύει να μείνει
Υβρίδια λύκου–σκύλου στην Ελλάδα: Τι σημαίνει η πρώτη γενετική επιβεβαίωση και γιατί ανησυχούν οι επιστήμον
FIFA: Στο τραπέζι ο αποκλεισμός της Σενεγάλης από το Μουντιάλ του 2026
Έρχονται οι Αλκυονίδες μέρες: Πότε ο καιρός θα θυμίζει άνοιξη
Ισπανία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου στη Βαρκελώνη - Νεκρός ο μηχανοδηγός
«Ηλεκτρονικός επόπτης» στα λεωφορεία: Θα παρακολουθούνται οι οδηγοί
Κακοκαιρία: Τα έκτακτα μέτρα προστασίας για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα την Τετάρτη
Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο την Ελλάδα
Την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την 11η θέση στην ειδική βαθμολογία της UEFA έδωσε στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός, μετά το 2-0 επί της Λεβερκούζεν.
Ίντερ – Άρσεναλ 1-3: Ασταμάτητοι οι Κανονιέρηδες, έκαναν το 7Χ7!
Η Άρσεναλ επικράτησε κατά κράτος της Ίντερ με 3-1 στο Μιλάνο στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζεσούς. Η Άρσεναλ νίκησε κατά κράτος την Ίντερ με 3-1 στο Μιλανο έχοντας σε τεράστια βραδιά τον Γκαμπριέλ Ζεσούς που πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση. Οι Άγγλοι βρίσκονται στην […]
Ομάδα-ατσάλι με συνταγή επιτυχιών
Η άμυνα φέρνει τις επιτυχίες. Δίνει τις νίκες. Μπορεί ώρες ώρες να το ξεχνάμε γοητευμένοι από τα μαγικά των επιθετικών, αλλά η βάση είναι η οπισθοφυλακή. Αν κρατήσει και βρεις τον τρόπο για το γκολ, ανοίγει ο δρόμος για τη νίκη και εν τέλει «φουσκώνουν» τα πανιά της αισιοδοξίας για το επόμενο βήμα. Είναι, με […]
Champions League: Καταιγιστική Ρεάλ, μπλόκο στην Παρί από Σπόρτινγκ και Βαγιαννίδη
Η Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε με εντυπωσιακό τρόπο στην κριτική, διαλύοντας τη Μονακό με 6-1 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την είσοδό της στην οκτάδα. Την ίδια ώρα, η Σπόρτινγκ λύγισε την Παρί Σεν Ζερμέν στο φινάλε με καθοριστική συμβολή του Βαγιαννίδη, ενώ ο Άγιαξ έφυγε με σπουδαίο διπλό από την Ισπανία.
Μυθική εμφάνιση από τον Τζολάκη – Δείτε πως «κατέβασε ρολά» κόντρα στην Λεβερκούζεν (vid)
Με τέτοιον Τζολάκη δεν γινόταν να χάσει ο Ολυμπιακός! Μπορεί να μην υστέρησε κανένας παίκτης στη μεγάλη νίκη των Πειραιωτών με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, αλλά η εμφάνιση του διεθνή τερματοφύλακα ήταν το κάτι άλλο. Ύψωσε τείχος κάτω από την εστία του, έβγαζε ακόμα και τα… άουτ, δείχνοντας στους Γερμανούς πως δεν υπήρχε περίπτωση να […]