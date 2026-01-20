Με τον αγώνα της Πέμπτης απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις να πλησιάζει, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του, με βασικό ερωτηματικό τη συμμετοχή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος παραμένει εκτός προπονήσεων λόγω ίωσης. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις προπονήσεις για έκτη συνεχόμενη ημέρα, γεγονός που καθιστά αμφίβολη την παρουσία του στο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Κωνσταντέλια και αξιολογεί καθημερινά την πορεία της ίωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει πίεση για την επιστροφή του στο γήπεδο. Παράλληλα, ακολουθεί θεραπεία και ο Λούκα Ιβανούσετς, με την κατάσταση του επίσης να παραμένει αβέβαιη για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στον αντίποδα, ευχάριστα νέα για την ομάδα καθώς οι Σουαλιό Μεϊτέ, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Γίρι Παβλένκα είναι πλέον διαθέσιμοι, αποφεύγοντας νέα προβλήματα τραυματισμών σε μια τόσο κομβική φάση της σεζόν.