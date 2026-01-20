Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιλέγει να παρατάξει τον Ολυμπιακό με αρκετές εκπλήξεις στον κρίσιμο αγώνα με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Με ιδιαίτερες αλλαγές στην τακτική και τη σύνθεση, ο Πορτογάλος τεχνικός επιδιώκει την υπέρβαση για να πάρει τη νίκη, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Στην εστία βρίσκεται ο Τζολάκης, ενώ στην άμυνα τοποθετείται ο Κοστίνια ως δεξί μπακ, με τον Ροντινέι σε ρόλο εξτρέμ μπροστά του. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές είναι η απουσία του Ποντένσε από την αρχική ενδεκάδα, καθώς παραμένει στον πάγκο.

Η τετράδα της άμυνας αποτελείται από τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα. Στο κέντρο του γηπέδου βρίσκονται οι Έσε και Μουζακίτης, με τον Τσικίνιο να υποστηρίζει την επίθεση. Στα άκρα της επίθεσης, οι Ζέλσον και Ροντινέι αναλαμβάνουν ρόλο εξτρέμ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Ταρέμι είναι έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα στο γκολ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν! / Our line-up for today's match against Bayer 04 Leverkusen! 🔴⚪️

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ταρέμι

Στον πάγκο: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπότης, Ποντένσε, Μπρούνο