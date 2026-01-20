Η Μίλαν φαίνεται να είναι μια από τις βασικές ομάδες που εξετάζονται για το νέο εγχείρημα του NBA στην Ευρώπη. Μεταξύ των σημαντικών προσωπικοτήτων που εκπροσωπούν την ιταλική ομάδα είναι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος δραστηριοποιείται ως στρατηγικός σύμβουλος και έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις για την επέκταση του NBA στην Ευρώπη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Gazzetta Dello Sport, η Μίλαν εμφανίζεται ως βασικός υποψήφιος για να συμμετάσχει στο project, παρά τις αβεβαιότητες που υπάρχουν για το μέλλον του εγχειρήματος.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς εκφράζει την πεποίθηση ότι, εάν το NBA φέρει μια ισχυρή ιδέα και επιχειρηματικό μοντέλο που θα απευθύνεται στους Ευρωπαίους φιλάθλους, η συνεργασία αυτή θα είναι απόλυτα επιτυχημένη. Ο Σουηδός πρώην ποδοσφαιριστής δήλωσε: «Είμαι πεπεισμένος ότι, εάν το NBA έρθει με τη σωστή προσέγγιση για τους Ευρωπαίους, τότε θα είναι μια εξαιρετική συνεργασία.»

Από την πλευρά του, ο Τζέρι Καρντινάλε, επιχειρηματίας και μέλος της διοίκησης της RedBird, της εταιρείας πίσω από τη Μίλαν, ανέφερε: «Πιστεύω πως αν εφαρμόσουμε τα διδάγματα που πήραμε στις Η.Π.Α. και συνδυάσουμε τις γνώσεις που αποκτούμε στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ επιτυχημένο.»