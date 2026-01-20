Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση για τη League Phase του Champions League (20/1, 22:00). Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν το θετικό αποτέλεσμα με τον κόσμο στον πλευρό τους, προκειμένου να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 29η θέση της βαθμολογίας με πέντε βαθμούς, ενώ οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την 20ή θέση έχοντας συγκεντρώσει εννέα. Το βαθμολογικό πλαίσιο δίνει ξεκάθαρη σημασία στην αποψινή αναμέτρηση, καθώς κάθε αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει τις ισορροπίες στη μάχη της κατάταξης.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ταρέμι

Για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι, πατήστε εδώ.