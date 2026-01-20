Οι γονείς που στέλνουν χρήματα στα παιδιά τους μέσω της υπηρεσίας IRIS θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις τους, ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες φορολογικές εκπλήξεις. Η διαδικασία δεν είναι περίπλοκη, αλλά απαιτεί σωστή δήλωση και τήρηση προθεσμιών, καθώς η δωρεά πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα myProperty μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση, ενώ τα παιδιά οφείλουν να υποβάλουν τη δική τους υπεύθυνη δήλωση αποδοχής. Ο φόρος άνευ της διαδικασίας υπολογίζεται σε 10%.

Το IRIS έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας, με εκατομμύρια συναλλαγές κάθε χρόνο, από μικρές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών έως πληρωμές σε καταστήματα και υπηρεσίες. Η δημοτικότητα της πλατφόρμας αυξάνεται διαρκώς, καθιστώντας κρίσιμη την κατανόηση των κανόνων για ασφαλείς και νόμιμες μεταφορές χρημάτων.

Αύξηση στη χρήση του IRIS

Η χρήση του IRIS παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΙΑΣ ΑΕ. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε από 1,6 εκατομμύρια το 2020 σε 57,3 εκατομμύρια το 2024, με ετήσιες μεταβολές που κυμαίνονται από +90% έως και άνω του +150%.

Επτά στις δέκα άμεσες πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω IRIS, με τους χρήστες IRIS P2P (Person to Person) να φτάνουν τα 4,25 εκατομμύρια και τους συμμετέχοντες στο IRIS P2Pro (Person to Professionals) να ανέρχονται σε 583 χιλιάδες επαγγελματίες.

Η αύξηση των συναλλαγών IRIS P2P είναι 1,9 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το 2024 και 158 φορές σε σχέση με το 2020, ενώ στο IRIS P2Pro η αύξηση φτάνει τις 3 φορές συγκριτικά με το 2024 και 409 φορές σε σχέση με το 2020.

IRIS στο εμπόριο και στις πληρωμές

Το IRIS χρησιμοποιείται πλέον σε περισσότερα από 70.000 e-shops και 1,2 εκατομμύρια POS. Οι υψηλότερες συναλλαγές καταγράφονται σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία. Η συνολική αξία συναλλαγών ξεπερνά τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 409% σε σχέση με το 2024.

Για το 2025, η κατανομή των συναλλαγών της ΔΙΑΣ δείχνει ότι το 32% αφορά πληρωμές RF/QR, το 18,2% πληρωμές Δημοσίου και Επιχειρήσεων, το 17,7% συναλλαγές IRIS Payments, το 15,9% Bank to Bank, το 8% λοιπές υπηρεσίες, το 6,6% πληρωμές σε πύλες και το 1,7% συναλλαγές μέσω ATM και Check.