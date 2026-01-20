Ετοιμο να βγει στην πίστα είναι και το μονοθέσιο της Ferrari. Η κόκκινη ομάδα που περιμένει την «Ανάσταση» της μέσα στο 2026, θα έχει και φέτος το ίδιο δίδυμο, τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Το νέο μονοθέσιο έχει την κωδική ονομασία 678 και η πρεμιέρα του θα γίνει στην έδρα της, στο Φιοράνο στις 23 Ιανουαρίου ενώ το πρώτο χειμερινό τεστ στη Βαρκελώνη στο τέλος του μήνα. Όπως φαίνεται στο Μαρανέλο μόνο γιορτές δεν έκαναν. Οι Ιταλοί είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι με την κακή τους εμφάνιση που τους έχει στοιχειώσει τα τελευταία χρόνια, βάζοντας ένα νέο φιλόδοξο στόχο όπου η νέα Ferrari 678 θα καταφέρει φέτος να κάνει τη διαφορά.

Η νέα Ferrari SF-26 ίσως να αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία του 41χρονου Χάμιλτον, για να κατακτήσει τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του και να ξεπεράσει τον Μίκαελ Σουμάχερ στα βιβλία της ιστορίας.

Οι νέες στολές των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με το απόλυτο κόκκινο χρώμα της περασμένης σεζόν. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν λευκές λεπτομέρειες γύρω από τον λαιμό, στους ώμους και στα πλαϊνά τμήματα.