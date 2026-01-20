Πριν λίγες ημέρες δημοπρατήθηκε στην Αμερική και συγκεκριμένα, στο Kissimmee της Φλόριντα, μια μοναδική λευκή Ferrari 250 GTO για την οποια ένας χρειάστηκε να την ακριβοπληρώσει. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο με το αλογάκι του κόστισε 38,5 εκατ. δολάρια για να την προσθέσει στη συλλογή του.

Με μόλις 36 κομμάτια να έχουν παραχθεί, κάθε μία από τις 250 GTO αποτελεί ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας της αυτοκίνησης.

Το αυτοκίνητο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη στο RAC Tourist Trophy στο Goodwood τόσο το 1962 όσο και το 1963, όταν η εκδήλωση αποτέλεσε επίσημο γύρο του Διεθνούς Πρωταθλήματος Κατασκευαστών GT της FIA. Το 1962 δανείστηκε στο Τμήμα Αγώνων της Jaguar για αεροδυναμικές δοκιμές και δοκιμές απόδοσης, προτού οδηγηθεί από τον Jack Sears σε μια νίκη κατηγορίας στην κατηγορία GT στο Guards Trophy του 1963 στο Brands Hatch.

Eίναι η η μόνη 250 GTO που βγήκε από το εργοστάσιο με λευκά χρώματα, δεν ήταν σαφές ποια ακριβώς θα ήταν η εκτίμηση στην δημοπρασία του Mecum στο Kissimmee . Ο δημοπράτης ξεκίνησε την προσφορά στα 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αρκετά γρήγορα μείωσε την αρχική τιμή στα 25 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία αυξήθηκε γρήγορα στα 30 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια αυξήθηκε στα 34,5 εκατομμύρια δολάρια, πριν ο γνωστός συλλέκτης David Lee υποβάλει την νικητήρια προσφορά των 35 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από δεκάλεπτη αναμονή.