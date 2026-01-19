Σε έναν επεισοδιακό τελικό, η Σενεγάλη επικράτησε του Μαρόκου στην παράταση με 1-0 και κατέκτησε το Κόπα Άφρικα για δεύτερη φορά στην ιστορία της, μετά το 2021.

Ένα παιχνίδι που τα είχε όλα: ακυρωθέν γκολ για τη Σενεγάλη στο 90+3’, χαμένο πέναλτι για το Μαρόκο στο 90+24’, ένταση στον αγωνιστικό χώρο, απειλές για αποχώρηση από τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό τιμ της Σενεγάλης και τελικά παράταση, με τον Γκουεγιέ να σκοράρει στο 94’ και να δίνει το τρόπαιο στους Λέοντες της Τεράνγκα.

Οι Σενεγαλέζοι, που είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Ζαν-Ζακ Νταλά, έμειναν όρθιοι, όταν ο Μεντί μπλόκαρε το πέναλτι α λα Πανένκα του Μπραχίμ Ντίας στο 90+24’ και στο τέταρτο λεπτό της παράτασης πέτυχαν το γκολ που τους έδωσε τη νίκη και το τρόπαιο.

Ηγέτης ο Μανέ, που έκανε τα πάντα για να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο οι συμπαίκτες του, όταν τους καλούσε σε αποχώρηση ο προπονητής της Σενεγάλης, Παπέ Μπούνα Τιαό, μετά το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκου στις καθυστερήσεις.

Οι Σενεγαλέζοι απείλησαν πρώτοι στο 5ο λεπτό με τον Τζάκσον, αλλά ο Μπόνο του είπε «όχι». Στο 38’ ο τερματοφύλακας του Μαρόκου έκανε μια ακόμα σπουδαία επέμβαση, αυτή τη φορά σε πλασέ του Εντιαγέ. Στο 41’ ο Αγκέρ έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά η κεφαλιά του έφυγε άουτ, όπως και το σουτ του Μανέ στο 45+1’.

Στο 58’ ο Ελ Κααμπί έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με το πλασέ του από το σημείο του πέναλτι να φεύγει άουτ. Στο 90+2’ οι Σενεγαλέζοι σκόραραν με τον Ισμαΐλα Σαρ, μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στον Χακίμι. Στο 90+7’ το Μαρόκο κέρδισε πέναλτι, μετά τη χρήση του VAR, σε μαρκάρισμα του Ντιούφ στον Ντίας, με τον προπονητή της Σενεγάλης τους παίκτες του να καλεί σε αποχώρηση.

Μετά από αρκετά λεπτά και τη ηγετική παρέμβαση του Μανέ, οι Σενεγαλέζοι επέστρεψαν, ο Ντίας εκτέλεσε στο 90+24’ την εσχάτη των ποινών α λα Πανένκα, αλλά ο Μεντί μπλόκαρε και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί οι Λέοντες της Τεράνγκα σκόραραν στο 94’ με φοβερό σουτ του Γκουεγιέ και έβαλε τις βάσεις για την κατάκτηση του Κόπα Άφρικα.

Στο 97’ οι Μαροκινοί απείλησαν με τον Ντίας, αλλά ο Μεντί μπλόκαρε το σουτ που έκανε ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στο 104’ η κεφαλιά του Εν Νεσιρί έφυγε δίπλα από το δοκάρι του τερματοφύλακα της Σενεγάλης. Στο 111’ ο Σερίφ Εντιαγέ έχασε το… άχαστο σε κενή εστία και στο 116’ ο Μπόνο απέκρουσε σουτ που έκανε ο Γκουεγιέ.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με την Σενεγάλη να παίρνει τη νίκη με 1-0 και μαζί το βαρύτιμο τρόπαιο, για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Μαζίνα (89’ Ελ Γιαμίκ), Αγκέρ, Μαζραουί (98’ Ιγκαμάν), Εζαλζουλί, Ελ Αϊναουί, Σαϊμπάρι (90+3’ Σαλάχ Εντίν), Ελ Χανούς (80’ Ταργκαλίν), Μπραΐμ Ντίαθ (98’ , Ελ Κααμπί (80’ Εν Νεσιρί).

Σενεγάλη: Ε.Μεντί, Α.Μεντί (76’ Ισμ.Σαρ), Σαρ, Νιακατέ, Ντιούφ (106’ Τζέικομπς), Λ.Καμαρά (76’ Εμπαγέ), Εντιαγέ (76’ Σεκ), Ι.Γκέιγ, Μανέ, Π.Γκέιγ, Τζάκσον (90+2’ Σερίφ Εντιαγέ)