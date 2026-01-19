Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης έφτασε στην Αθήνα. Η πριγκίπισσα, αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, απεβίωσε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου στο Παλάτι της Θαρθουέλα, σε ηλικία 83 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 12:00 στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, ενώ νωρίτερα, από τις 08:00 έως τις 10:30, η σορός θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, δίπλα στη Μητρόπολη, για όσους επιθυμούν να την αποχαιρετήσουν.

Στην κηδεία που θα τελεστεί αναμένεται να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ με τη βασίλισσα Λετίθια, οι ινφάντες Έλενα και Κριστίνα, καθώς και η αδερφή της που ήταν αχώριστες, η βασίλισσα Σοφία.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο κτήμα του Τατοΐου, όπως ήταν η επιθυμία της, δίπλα στους γονείς και τον αδελφό της. Η πριγκίπισσα Ειρήνη αναγνωριζόταν για τη μουσική της δραστηριότητα, τη φιλανθρωπία και τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου, ενώ η ζωή της χαρακτηρίστηκε από σταθερούς δεσμούς με την οικογένεια και τους κοντινούς της ανθρώπους.

Το Σάββατο, η ισπανική οικογένεια, όπου η πριγκίπισσα Ειρήνη έζησε για δεκαετίες, της απέδωσε φόρο τιμής σε τελετή στη Μαδρίτη, σε κλίμα συγκίνησης. Παρά τα χρόνια που πέρασε μακριά από την Ελλάδα, η επιθυμία της να ταφεί δίπλα στην οικογένειά της επισφραγίζει τη σύνδεσή της με την πατρίδα.