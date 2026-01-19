Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, που διήρκεσε περίπου 4 ώρες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της ΑΑΔΕ. Από την πλευρά των αγροτών, η αντιπροσωπεία που αποτελούνταν από 25 εκπροσώπους και έξι παρατηρητές, παρουσίασε στον Κυριάκο Μητσοτάκη λίστα με 14 αιτήματα. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ζητήματα όπως το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

