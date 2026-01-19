Η Porsche παρέδωσε μέσα στο 2025 συνολικά 279.449 αυτοκίνητα σε πελάτες σε όλο τον κόσμο , αριθμός μειωμένος κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που είχε αγγίξει τα 310.718 αυτοκίνητα.
Όμως, για τη Γερμανική φίρμα το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα ηλεκτρικά της μοντέλα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη φίρμα το 34,4% των αυτοκινήτων της Porsche που παραδόθηκαν παγκοσμίως ήταν ηλεκτροκίνητα (+7,4 ποσοστιαίες μονάδες), με το 22,2% να είναι πλήρως ηλεκτρικά και το 12,1% plug-in υβριδικά.
Ο Matthias Becker, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου πωλήσεων και μάρκετινγκ της Porsche AG, δήλωσε:
Μετά από αρκετά έτη ρεκόρ, οι παραδόσεις μας το 2025 ήταν κάτω από το επίπεδο του προηγούμενου έτους. Αυτή η εξέλιξη είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας και οφείλεται σε κενά εφοδιασμού για τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 718 και Macan, στη συνεχιζόμενη ασθενέστερη ζήτηση για αποκλειστικά προϊόντα στην Κίνα, και στη διαχείριση εφοδιασμού μας που είναι προσανατολισμένη στην αξία. Το 2025, ενθουσιάσαμε τους πελάτες μας με εξαιρετικά αυτοκίνητα -όπως η 911 Turbo S με το σύστημα κίνησης T-Hybrid.