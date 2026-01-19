Στις 144.200 ανήλθαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το 2025 στην Ελλάδα, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,2% συγκριτικά με το 2024 όταν και είχαν ταξινομηθεί 137.075 καινούργια ΙΧ.

Στα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) αυξήθηκαν οι πωλήσεις και των plug in hybrid (PHEV) οχημάτων, και μάλιστα σημαντικά (+41,1% στο σύνολο της χρονιάς), αλλά και των πλήρως ηλεκτρικών (BEV) κατά 2,1%.

Το υβριδικό αυτοκίνητο (HEV) είναι το μοντέλο που κερδίζει το στέμμα, αφού το 2025 πήρε 50,7% μερίδιο, συγκρινόμενο με το 42,3% του 2024. Μάλιστα, στις ταξινομήσεις του Δεκεμβρίου τα HEV ξεπερνούν το 52% (+6,6% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024) .

Πτώση σημείωσαν τα μοντέλα με κύριο καύσιμο την βενζίνη (χωρίς κάποια υβριδική τεχνολογία, -7,2%) και τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα (-0,8%). Επίσης πτωτική ήταν και η πορεία των μοντέλων με διπλό καύσιμο (-1,1%).