Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη θεαματική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ το μυστήριο γύρω από την τύχη των κλεμμένων κοσμημάτων παραμένει άλυτο.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, αποσπάσματα από το βίντεο, το οποίο θα προβληθεί στην εκπομπή Sept à Huit, δείχνουν έναν από τους δράστες να προσπαθεί μανιωδώς να σπάσει τη βιτρίνα χρησιμοποιώντας τροχό και χτυπώντας το τζάμι με γροθιές, προκειμένου να αρπάξει τα πολύτιμα κοσμήματα.

Ο άνδρας, φορώντας κίτρινο γιλέκο και ντυμένος στα μαύρα, φαίνεται στη συνέχεια να κατευθύνεται προς τον συνεργό του για να τον βοηθήσει να διαλύσουν δεύτερη προθήκη, με στόχο να αφαιρέσουν περισσότερα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Η έρευνα των Αρχών και το μυστήριο των κοσμημάτων

Τρεις μήνες μετά τη ληστεία, τέσσερα φερόμενα ως μέλη της ομάδας παραμένουν προφυλακισμένα, ωστόσο τα κοσμήματα εξακολουθούν να αγνοούνται. Κανείς δεν γνωρίζει αν βρίσκονται κρυμμένα σε θυρίδα στο εξωτερικό, σε κρησφύγετο εντός Γαλλίας ή ακόμη και στον βυθό του Σηκουάνα.

«Ο βασικός μας στόχος παραμένει η ανάκτηση των κοσμημάτων» υπογράμμισε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκού. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ερευνητές διατηρούν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με την τύχη της λείας.

«Δεν έχουμε ενδείξεις ότι τα κοσμήματα έχουν περάσει τα σύνορα» σημείωσε η εισαγγελέας, προσθέτοντας ωστόσο πως «τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Ανοιχτά όλα τα σενάρια για τα κίνητρα

Οι ανακριτές δεν έχουν ακόμη καταλήξει εάν η ληστεία πραγματοποιήθηκε κατόπιν παραγγελίας. «Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο πιθανό από οποιοδήποτε άλλο», ανέφερε η εισαγγελέας, επισημαίνοντας ότι οι Αρχές αποφεύγουν κάθε προκατάληψη σχετικά με τα κίνητρα των δραστών.

«Δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Θα πάρει όσο χρόνο χρειαστεί», κατέληξε.