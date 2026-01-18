Δημοφιλή
Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (pic)
Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό – Νίκες για ΠΑΟΚ και ΑΕΛ στα υπόλοιπα ματς της ημέρας.
Μπενίτεθ: «Είμαστε απογοητευμένοι»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, εξέφρασε την απογοήτευση του μετά την ντροπιαστική ήττα του Τριφυλλιού από την ΑΕΚ. «Είναι ξεκάθαρο πως είμαστε απογοητευμένοι. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μετά το δεύτερο γκολ, αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και μετά δεν διαχειριστήκαμε το δεύτερο ημίχρονο όπως το πρώτο», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και […]
Αποδοκιμασίες για Καρυπίδη στη Λάρισα
Η ήττα από την ΑΕΛ Novibet έχει βαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα στον Αρη, ο οποίος δεν κατάφερε να σηκώσει κεφάλι μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο. Το νέο αρνητικό αποτέλεσμα έφερε και το ξέσπασμα των φίλων της ομάδας που βρέθηκαν στο γήπεδο της Λάρισας. Πριν καν σφυρίξει ο Ζαμπαλάς για τελευταία φορά, οι οπαδοί των […]
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0: Με τέσσερα γκολ του Γιόβιτς η «Ένωση»
Επιβλητική η ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καθώς επικράτησε με το εμφατικό 4-0 των πράσινων, χάρη σε τέσσερα γκολ του ασταμάτητου Λούκα Γιόβιτς!
Ο Παναθηναϊκός το δεύτερο μεγαλύτερο «θύμα» του Λούκα Γιόβιτς μετά τη Σάλκε
Ο Λούκα Γιόβιτς συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Παναθηναϊκό να γίνεται το δεύτερο μεγαλύτερο «θύμα» του Σέρβου στράικερ στην καριέρα του. Ο 28χρονος επιθετικός της ΑΕΚ πέτυχε 4 γκολ στην αναμέτρηση της Ένωσης με το τριφύλλι, προσθέτοντας ακόμα μια εντυπωσιακή επίδοση στο ενεργητικό του. Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση […]