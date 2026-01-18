Ο Άνταμ Τσέριν χαρακτήρισε “ντροπιαστική” τη βραδιά του ντέρμπι για τον Παναθηναϊκό και την ήττα των Πράσινων από την ΑΕΚ, ενώ απολογήθηκε στους φιλάθλους του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τσέριν:

«Δεν έχω πολλά να πω μετά από το παιχνίδι, είναι μια ντροπιαστική νύχτα για μας και μόνο να απολογηθώ μπορώ στον κόσμο μας. Είχαμε κάποιες καλές στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, πρεσάραμε, κλέψαμε μπάλες, αλλά δεν απειλήσαμε. Στο τέλος, δεν μπορώ να πω πολλά. Πρέπει να δουλέψουμε, να προπονηθούμε σκληρά για να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση.

Στο πρώτο μέρος τα πράγματα δεν έμοιαζαν τόσο άσχημα στο γήπεδο, ωστόσο ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορούμε να αντιδρούμε έτσι μετά το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Πρέπει να σταθούμε σαν άντρες, να κοιταχτούμε στην προπόνηση, πρώτα να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον καθρέπτη, γιατί όλοι κάνουμε λάθη στο γήπεδο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Να δουλέψουμε σκληρά, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουμε από αυτό.»