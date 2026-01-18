Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει τέσσερα γκολ και την Ένωση να επικρατεί του Τριφυλλιού με 4-0, για την 17η αγωνιστική της Super League.

Με αυτή τη νίκη η Ένωση ανέβηκε στους 41 βαθμούς και έπιασε στην κορυφή τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε με 3-0 τον ΟΦΗ. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 39, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στην 5η θέση και τους 25 βαθμούς έμεινε ο Παναθηναϊκός, με τους Πράσινους να είναι απογοητευτικοί και να χάνουν εύκολα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Νωρίτερα η ΑΕΛ επικράτησε εντός έδρας του Άρη με 1-0 και ανέβηκε στους 13 βαθμούς, ενώ ο Άρης έμεινε στους 21. Χθες (17/1), ο Πανσερραϊκός νίκησε στις Σέρρες την Κηφισιά με ανατροπή 2-1.

Αύριο (19/1) είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν τα παιχνίδια: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (18:00) και Βόλος – Ατρόμητος (20:00).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

20:00 Βόλος – Ατρόμητος

*Το Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός αναβλήθηκε.

Η βαθμολογία της Super League: