Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Λούκα Γιόβιτς να σκοράρει τέσσερα γκολ και την Ένωση να επικρατεί του Τριφυλλιού με 4-0, για την 17η αγωνιστική της Super League.
Με αυτή τη νίκη η Ένωση ανέβηκε στους 41 βαθμούς και έπιασε στην κορυφή τον ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε με 3-0 τον ΟΦΗ. Στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός με 39, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν όμως ένα παιχνίδι λιγότερο.
Στην 5η θέση και τους 25 βαθμούς έμεινε ο Παναθηναϊκός, με τους Πράσινους να είναι απογοητευτικοί και να χάνουν εύκολα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αύριο (19/1) είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν τα παιχνίδια: Παναιτωλικός – Λεβαδειακός (18:00) και Βόλος – Ατρόμητος (20:00).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
20:00 Βόλος – Ατρόμητος
*Το Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός αναβλήθηκε.