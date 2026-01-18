Η εικόνα μοιάζει με παραμύθι, όμως πρόκειται για ποδοσφαιρική ιστορία «πατέρα» και «γιού». Στο 40’ του αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 3-0, ο 19χρονος Χατσίδης έδωσε την μπάλα στον 38χρονο Τάισον (σ.σ. χθες, 17/1, είχε τα γενέθλιά του) και πέτυχε το δεύτερο γκολ του αγώνα, ενώ ο σκόρερ πανηγύρισε με το γνωστό μπαστουνάκι.

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο, διάστημα που πέτυχε και τα τρία γκολ και πέτυχε νίκη κορυφής, καθώς μετά το ματς της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League βρίσκεται στην πρώτη θέση (εκμεταλλευόμενος ότι δεν έπαιζε ο Ολυμπιακός). Η ποδοσφαιρική ιστορία της Τούμπας δεν σταματά εδώ επειδή ο Δημήτρης Χατζίδης είναι η αποκάλυψη του χθεσινού αγώνα καθώς έκανε σόου με δυο ασίστ, ενώ από δική του προσπάθεια ξεκίνησε το 1-0. Ο ΠΑΟΚ έκανε επίδειξη δύναμης πριν από το ματς της Πέμπτης (22/1) με τη Μπέτις για το Europa League.

Ο ΟΦΗ δεν μπήκε στο γήπεδο

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον ΟΦΗ με απουσίες. Τιμωρημένος ήταν ο Οζντόεφ, εκτός και οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούτσετς και Παβλένκα. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ο Κωνσταντέλιας που ένιωσε αδιαθεσία και έμεινε εκτός αποστολής.

Οι δυο ομάδες προέρχονταν με φόρα από το Κύπελλο Betsson, όμως ο ΟΦΗ έμεινε στο Κύπελλο, στην πρόκριση επί της ΑΕΚ και δεν… εμφανίστηκε στην Τούμπα. Ο ΟΦΗ έπαιξε χωρίς τους τιμωρημένους Νους και Λαμπρόπουλο, τον Γκονθάλεθ (ταλαιπωρείται από ίωση) και τον ανέτοιμο Φούντα.

Πίεσε από την αρχή ο ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ πίεσε από την αρχή για το γρήγορο γκολ, ο ΟΦΗ έμεινε κλεισμένος στην περιοχή του και οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν 1-0 στο 18’ με πλασέ του Πέλκα, ο οποίος καραδοκούσε και εκμεταλλεύθηκε ασταθή απόκρουση του Χριστογεώργου σε σουτ του Χατσίδη έξω από την περιοχή, όπως και την ολιγωρία Κρίζμανιτς. Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ είχε απειλήσει ξανά με τον Πέλκα στο 7’ που έκανε μπάσιμο στην περιοχή και ο Γιακουμάκης δεν μπόρεσε να βρει τον Χατσίδη.

Ο Γιακουμάκης θα μπορούσε να κάνει το 2-0 για τον ΠΑΟΚ στο 25’ όμως για λίγο δεν πρόλαβε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα και στην επαναφορά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε σουτ του Ζαφείρη. Πρώτη καλή στιγμή (και τελική) για τον ΟΦΗ στο 27’ που έφυγε άουτ κεφαλιά του Ισέκα από σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη.

Νέα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 35’ που έφυγε άουτ σε σουτ του Χατσίδη. Το 2-0 έγινε στο 40’ με πλασέ του Τάισον, ο οποίος πήρε τη μπάλα από τον Χατσίδη και πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Το 3-0 στο 43’ με τον Γιακουμάκη, πάλι με ασίστ του Χατσίδη που τον έβγαλε τετ α τετ με τον γκολκίπερ.

Ματς στο ρελαντί

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε την ένταση και τον ρυθμό του πρώτου. Οι δυο ομάδες έριξαν τον ρυθμό καθώς όλα είχαν κριθεί. Ο ΠΑΟΚ δεν έδωσε δικαιώματα καθώς διατήρησε την πίεση και την κατοχή της μπάλας. Κεφαλιά του Σάστρε στο 89′ έφυγε άουτ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε σχετικά γρήγορα (15’) και μετά το 1-0 όλα έγιναν πιο απλά, καθώς έφυγε και το άγχος.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Δημήτρης Χατσίδης. Ο 19χρονος είχε παίξει 39’ σε τρία ματς Κυπέλλου, ενώ στο πρωτάθλημα είχε να παίξει από το ματς της 1ης αγωνιστικής με την ΑΕΛ, εναντίον της οποίας αγωνίστηκε 45’. Ηταν μέσα και στα τρία γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Κρίζμανιτς είχε πολλά προβλήματα και δεν διάβασε τη φάση, ώστε να προλάβει τον Πέλκα στη φάση του 1-0, μετά την ασταθή απόκρουση του Χριστογεώργου. Επίσης, είχε κι άλλα προβλήματα στη συνέχεια.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Γιουματζίδης (Πέλλας) δεν είχε δύσκολη φάση. Στο 81’ ο Σαλσίδο ζήτησε πέναλτι επειδή ο Καμαρά έπεσε πάνω του και τον έριξε στο έδαφος, ανακόπτοντας επιθετική προσπάθειά του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 18’ Πέλκας, 40’ Τάισον, 43’ Γιακουμάκης

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (27’ λόγω τραυμ. Καμαρά), Ζαφείρης (88’ Σάστρε), Χατσίδης (88’ Γερεμέγιεφ), Πέλκας (72’ Μπιάνκο), Τάισον, Γιακουμάκης (72’ Μύθου).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Κωστούλας (46’ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης (69’ Καινουργιάκης), Καραχάλιος, Αποστολάκης (90′ Χνάρης), Σενγκέλια (81’ Νέιρα), Ισέκα (69’ Θεοδοσουλάκης), Σαλσίδο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

27/1: ΟΦΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (17.30)