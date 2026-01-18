Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκανε εκπλήξεις στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Τετέι βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, ο Τσέριν στο κέντρο και ο Μπακασέτας σε ελεύθερο ρόλο, επέστρεψαν οι Ζαρουρί και Πελίστρι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Γεντβάι, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Πελίστρι, Ζαρουρί, Τετέι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Μπόκος, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.