Ο Λούκα Γιόβιτς συνεχίζει να αφήνει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Παναθηναϊκό να γίνεται το δεύτερο μεγαλύτερο «θύμα» του Σέρβου στράικερ στην καριέρα του. Ο 28χρονος επιθετικός της ΑΕΚ πέτυχε 4 γκολ στην αναμέτρηση της Ένωσης με το τριφύλλι, προσθέτοντας ακόμα μια εντυπωσιακή επίδοση στο ενεργητικό του.

Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη 3-2 στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπου είχε σκοράρει τρία τέρματα, ο Γιόβιτς «χτύπησε» ξανά, αυτή τη φορά στην OPAP Arena, με τέσσερα γκολ χωρίς την ανάγκη πέναλτι. Έτσι, το συνολικό του ρεκόρ κόντρα στον Παναθηναϊκό φτάνει τα 7 γκολ σε μόλις δύο αγώνες.

Προτού καταγράψει αυτή την εντυπωσιακή επίδοση, ο Σέρβος φορ είχε πετύχει πέντε γκολ σε έναν αγώνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης κόντρα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ το 2019. Παρά το γεγονός ότι έχει σκοράρει συνολικά 7 φορές απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Σάλκε, η «πράσινη» άμυνα αποδεικνύεται η πιο ευάλωτη απέναντι στον Γιόβιτς, με τον Σέρβο να έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.