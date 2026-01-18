Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ, εξέφρασε την απογοήτευση του μετά την ντροπιαστική ήττα του Τριφυλλιού από την ΑΕΚ.

«Είναι ξεκάθαρο πως είμαστε απογοητευμένοι. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Μετά το δεύτερο γκολ, αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και μετά δεν διαχειριστήκαμε το δεύτερο ημίχρονο όπως το πρώτο», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και πρόσθεσε:

«Χάσαμε την αυτοπεποίθηση μας, τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα. Μετά δεχθήκαμε και τρίτο γκολ. Έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα και πρέπει να μάθουμε από αυτό για το μέλλον και πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα είμαστε δυνατοί στο πνευματικό κομμάτι, ώστε να διαχειριζόμαστε τις αντιξοότητες.»