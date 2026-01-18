Η Γουλβς τα έδωσε όλα κόντρα στην Νιούκαστλ, ο Ζοσέ Σα ήταν εξαιρετικός και έτσι έμεινε το 0-0 έμεινε στο Molineux.Για πέμπτο σερί ματς στην Premier League οι «Λύκοι» έμειναν αήττητοι και το παλεύουν με όσα μέσα διαθέτουν.

Αν και δεν είχε πολλές ευκαιρίες, η ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς, είχε τον Ζοσέ Σα και έτσι κατάφερε να σταματήσει την Νιούκαστλ, η οποία δεν μπόρεσε να βρεθεί ξανά μαζί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έπεσε εκτός 6άδας.

Στο 17’ ο Μανέ έστρωσε στον Αροκοντάρε αλλά ο Πόουπ βγήκε και πρόλαβε ενώ στο 29’ ο γκολκίπερ της Νιούκαστλ μπλόκαρε το γυριστό του Μανέ. Στο 43ο λεπτό μετά από κόρνερ ο Τιαό πήρε την κεφαλιά, ο Ούγκο Μπουένο έσωσε στη γραμμή και στη συνέχεια ο σα πρόλαβε τον Ζοέλιντον.

Στο 45+1’ το σουτ του Ούγκο Μπουένο πέρασε λίγο έξω και στο 60’ το σουτ του Τονάλι κόντραρε σε σώματα ενώ στο 63’ ο Τσατσούα έσωσε μετά από κεφαλιά του Γκιμαράες.

Στο 76ο λεπτό το γύρισμα του Μπαρνς πέρασε απ’ όλους και στο 79’ η εκτέλεση φάουλ του Τρίπιερ έξυσε τα δοκάρια του Σα ενώ στο 85’ ο Πορτογάλος είπε όχι σε διαδοχικές προσπάθειες των Γκιμαράες και Ζοέλιντον.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΓΟΥΛΒΣ: Σα, Μοσκέρα, Σ.Μπουένο, Κρέιτσι, Τσατσούα, Αντρέ, Ζοάο Γκόμες (71’ Άριας), Μανέ, Ούγκο Μπουένο, Αροκοντάρε (65’ Στραντ Λάρσεν), Χουάνγκ (86’ Ρ.Γκόμες)

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Τιαό, Τρίπιερ, Χολ, Γκιμαράες, Μπότμαν, Τονάλι (67’ Μάιλι), Ζοέλιντον, Μπαρνς, Γκόρντον (67’ Ελάνγκα), Βολτεμάντε (67’ Γουισά).