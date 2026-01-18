Το T–Roc αναδείχθηκε το δημοφιλέστερο SUV της Volkswagen στην Ευρώπη. Η δεύτερη γενιά του, που λανσαρίστηκε το 2025, έχει ήδη καταγράψει 201.995 πωλήσεις, σημειώνοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2024. Πρόκειται για ένα μοντέλο που βρίσκεται διαχρονικά στην καρδιά της κατηγορίας των compact SUV, ενός segment με ιδιαίτερη απήχηση και στην ελληνική αγορά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ποσοστό των SUV στις πωλήσεις της μάρκας ξεπέρασε το 78,5%.

Τα SUV διατήρησαν την ισχυρή τους θέση στη γκάμα της Volkswagen το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 50,2% των συνολικών παραδόσεων, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος

Το νέο T-Roc αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές Μαρτίου. Παράλληλα, θα διατίθεται με κινητήρες ήπιας υβριδικής τεχνολογίας (mild hybrid) 116 PS και 150 PS, σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, ενισχύοντας το αποτύπωμά του ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες και τεχνολογικά ώριμες προτάσεις της κατηγορίας.

Παράλληλα, το Volkswagen Tayron, διαθέσιμο από την άνοιξη του 2025, έχει ήδη τύχει θετικής υποδοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, με 60.700 παραδόσεις μέχρι σήμερα.