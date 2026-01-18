O Nasser Al-Attiyah εξασφάλισε την έκτη νίκη του στο Ντακάρ με ένα Dacia Sandrider, αντιστεκόμενος σε μια μεγάλη πρόκληση από την αρμάδα των Ford Raptors.

Ο Al-Attiyah είχε ήδη πάρει για λίγο το προβάδισμα του ράλι στη δεύτερη ειδική, αλλά μια νίκη στην έκτη ειδική τον καθιέρωσε ως τον οδηγό με το προβάδισμα. Μόνο ένα σφάλμα πλοήγησης στην ένατη ειδική του κόστισε για λίγο την πρώτη θέση, την οποία ανέκτησε γρήγορα.

Την πρώτη εβδομάδα του ράλι, η Ford αναδείχθηκε σε σοβαρό αντίπαλο, με και τους τέσσερις εργοστασιακούς οδηγούς της να εκμεταλλεύονται το αναβαθμισμένο Raptor για να αποτελέσουν μια διαρκή πρόκληση για την Toyota και τη Dacia.

Αλλά η απόδοση της αμερικανικής μάρκας παρουσίαζε έντονες διακυμάνσεις από μέρα σε μέρα, με την Toyota να αντιμετωπίζει παρόμοια ασυνέπεια και με το νέο Hilux του 2026. Αυτή η αστάθεια επέτρεψε στον Al-Attiyah να κερδίσει την 6η ειδική, όπου κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο ράλι και ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα κατάταξης για πρώτη φορά.

Επιβεβαιώνοντας πειστικά τη δυναμική και τις ικανότητες του αγωνιστικού pick-up της στο πιο απρόβλεπτο αγωνιστικό τερέν στον κόσμο, η Ford Racing κατέκτησε την δεύτερη και τρίτη θέση στην τελική κατάταξη του αγώνα με πληρώματα τους Nani Roma/Alex Nano και Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist. Η επιτυχία της Ford Racing ολοκληρώθηκε με την πέμπτη θέση που κατέκτησαν με ένα ακόμα Ford Raptor T1+ οι Carlos Sainz Sr/Lucas Cruz.

Το Ford Raptor T1+ απέδειξε για μία ακόμα φορά την αξιοπιστία, την αντοχή και τις κορυφαίες ικανότητές του, συνδυάζοντας τις δυνατότητες του ατμοσφαιρικού 5.0 V8 κινητήρα Coyote Darkhorse, της προηγμένης ανάρτησης FOX και του στιβαρού πλαισίου.