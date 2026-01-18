Τα νέα τους μοντέλα αποκαλύφθηκαν σε αρκετές εκατοντάδες καλεσμένους, λιγότερο από δύο μήνες πριν από την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία (7 Μαρτίου).

Στο κόκπιτ, δίπλα στον Φερστάπεν, θα βρίσκεται ένας νέος teammate, ο Ίσακ Χατζάρ. Ο 21χρονος Γάλλος κέρδισε την προαγωγή του στην αυστριακή ομάδα μετά από μια επιτυχημένη πρώτη σεζόν με τη Racing Bulls, η οποία περιλάμβανε και μια θέση στο βάθρο στο GP της Ολλανδίας.