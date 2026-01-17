Γνωστό μοντέλο με συμμετοχή σε καλλιστεία είναι η γυναίκα που συνέλαβε η Αστυνομία για συμμετοχή σε συμμορία ληστών, που έκλεβαν πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ στην Αττική.

Θύμα ενέδρας των κακοποιών περιέγραψε στο MEGA τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε. «Εκείνο το βράδυ ήταν δύο τύποι. Ήταν καλυμμένα τα στοιχεία τους με full face, φορούσαν λαιμουδιέρες, κουκούλες, μαύρα ρούχα. Ο ένας με όπλο. Μου ζήτησε τα λεφτά, μου πήρε το κινητό και σηκώθηκαν και έφυγαν» είπε.

Αρχηγός της σπείρας ήταν ένας 46χρονος, γνώριμος των Αρχών, αφού έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης 10 χρόνων. Συμμετείχε στην ένοπλη επίθεση κατά αστυνομικών το 2011 στου Ρέντη με θύματα δύο άνδρες της ΔΙΑΣ. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με συνεργό, φορώντας κουκούλες full-face και με την απειλή περιστρόφου ή και μαχαιριού αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, κινητά τηλέφωνα καθώς και άλλα προϊόντα.

«Ο συνάδελφος καθόταν εκεί στην καρέκλα και ήταν με το κινητό, δεν τους πήρε χαμπάρι. Τους πήρε χαμπάρι, αφού έφτασε μπροστά τους. Τον απειλήσαν με όπλο, τον βάλανε μέσα στο μαγαζί, του πήραν κάποιο χρηματικό ποσό» λέει αυτόπτης μάρτυρας ληστείας. Η συμμορία είχε διαπράξει τουλάχιστον 12 ληστείες σε δυτική Αττική και βόρεια Προάστια. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το 33χρονο μοντέλο συμμετείχε σε τέσσερις επιθέσεις.

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, την ώρα που οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται και για άλλες περιπτώσεις ληστειών που δεν έχουν εξιχνιαστεί.