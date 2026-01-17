Πενήντα χρόνια μετά το άνοιγμα που άλλαξε για πάντα τον παγκόσμιο χάρτη της μόδας, η Zara ετοιμάζεται να κατεβάσει ρολά στο πρώτο της κατάστημα. Στις 30 Ιανουαρίου, ο ιστορικός χώρος στην οδό Rúa Juan Flórez στην Α Κορούνια, εκεί όπου ο Αμάνθιο Ορτέγκα έκανε τα πρώτα του βήματα, θα περάσει οριστικά στην ιστορία.

Όχι από νοσταλγία, αλλά στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που κοιτάζει ξεκάθαρα στο μέλλον. Το κατάστημα στα νούμερα 64 και 66 της Rúa Juan Flórez άνοιξε τις πόρτες του στις 9 Μαΐου 1975 και λειτούργησε αδιάλειπτα για περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Παρότι πέρυσι ανακαινίστηκε, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια του ομίλου Inditex, η τύχη του είχε ήδη κριθεί. Οι περιορισμένοι του χώροι δεν μπορούσαν πλέον να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του σύγχρονου concept της Zara.

Η στρατηγική πίσω από την απόφαση

Σύμφωνα με την Inditex, το κλείσιμο δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Η Zara επενδύει πλέον σε μεγάλα καταστήματα, με ψηφιακές εφαρμογές, προηγμένα συστήματα logistics και εμπειρία αγορών που συνδυάζει φυσικό και online εμπόριο. Σε ένα δίκτυο που εκτείνεται σε σχεδόν 200 χώρες, οι μικροί χώροι θεωρούνται πλέον αναποτελεσματικοί.

Παρά το λουκέτο στο ιστορικό σημείο, η Α Κορούνια δεν χάνει τον ρόλο της στον όμιλο. Αντίθετα, παραμένει «test city» για την Inditex, όπου δοκιμάζονται νέα projects, συλλογές και ιδέες πριν επεκταθούν διεθνώς. Η πόλη συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας για τον ισπανικό κολοσσό.

Το επόμενο βήμα: Zacaffé

Μόλις μία ημέρα μετά το κλείσιμο, στις 31 Ιανουαρίου, η Zara ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο λίγα μέτρα πιο πέρα. Στην Calle Compostela, θα εγκαινιαστεί ένα Zacaffé, το concept καφέ του brand, που ήδη λειτουργεί σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, αλλά και σε μεγάλες αγορές της Ασίας, όπως η Κίνα και η Ιαπωνία.

Ένα διακριτικό μήνυμα, ότι ακόμη κι όταν κλείνει ένα ιστορικό κεφάλαιο, η Zara φροντίζει να ανοίγει αμέσως το επόμενο.