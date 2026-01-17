Το BMW Group Hellas ολοκλήρωσε το 2025 με σημαντικά αυξημένες πωλήσεις, καταγράφοντας νέα ιστορικά ρεκόρ στην ελληνική αγορά.

Οι συνολικές ταξινομήσεις μοντέλων BMW / BMW i και MINI κατέκτησαν ξανά την κορυφή της πολυτελούς κατηγορίας στη χώρα μας ανήλθαν σε 9.787 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση +11,3% σε σχέση με το 2024, διατηρώντας την κορυφαία θέση στην πολυτελή κατηγορία.

Τα μοντέλα που πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και συνέβαλαν στην ανοδική πορεία πωλήσεων ήταν η BMW X1, η BMW X2 και η Σειρά 1. Ταυτόχρονα, η βρετανική μάρκα MINI κατέκτησε εντυπωσιακό μερίδιο 11,2% στην πολυτελή κατηγορία (1,6% στη συνολική αγορά), με κύριο πρωταγωνιστή το MINI Countryman που συνεχίζει να αποτελεί το δημοφιλέστερο μοντέλο, αντιπροσωπεύοντας το 51% των ταξινομήσεων.

Το μερίδιο αγοράς του BMW Group στην πολυτελή κατηγορία εκτοξεύτηκε στο 46,7%, ενώ στη συνολική αγορά αυτοκινήτου έφτασε το 6,7%. Αναλυτικά, οι ταξινομήσεις BMW / BMW i ανήλθαν σε 7.436 μονάδες (+10,1%, συγκριτικά με το 2024) σημειώνοντας το καλύτερο ρεκόρ πωλήσεων των τελευταίων 16 ετών, ενώ αντίστοιχα, οι ταξινομήσεις της MINI παρουσίασαν νέο ιστορικό υψηλό με 2.351 μονάδες (+15,2%, συγκριτικά με το 2024).

Το μερίδιο αγοράς που κατέγραψε η BMW στην πολυτελή κατηγορία ήταν 35,5% ενώ επί της συνολικής αγοράς το μερίδιο της μάρκας διαμορφώθηκε στο 5,1%.