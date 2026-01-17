Έχουν απομείνει λιγότερο από δύο μήνες όπου το πρώτο γκραν πρι θα λάβει χώρα στην Αυστραλία, παραδοσιακή πίστα έναρξης του πρωταθλήματος στη Formula1. Ο παρθενικός γύρος της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου, με τις ομάδες αυτή την περίοδο να εργάζονται πυρετωδώς, λίγο πριν τις πρώτες δοκιμές που θα δώσουν και τα καθοριστικά δείγματα «γραφής» των μονοθεσίων τους σε επίπεδο επιδόσεων, χρονομέτρων και αντοχών των κινητήρων τους ( με τα νέα υβριδικά δεδομένα).

Ηδη η Audi έβαλε στην πίστα το νέο της μονοθέσιο και πλέον βαδίζει για την παγκόσμια παρουσίαση της ομάδας, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου, όπου θα αποκαλυφθεί επίσημα η τελική αγωνιστική εμφάνιση ενόψει της πρώτης κοινής δοκιμαστικής περιόδου στη Βαρκελώνη όλων των ομάδων στα τέλη του μήνα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Έλληνα, διευθυντή μονοθεσίων της FIA, Νικόλα Τομπάζη που αναφέρθηκε στις επιδόσεις των μονοθεσίων. «Θα περίμενα αρχικά ο κινητήρας και συγκεκριμένα ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, να είναι ο βασικός παράγοντας. Έχουμε νέους κατασκευαστές και νέους κανονισμούς, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρξουν διαφορές» τόνισε ο Τομπάζης που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη και τους κανονισμούς των νέων μονοθεσίων τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος απέκλεισε το γεγονός, ότι η ομάδα που θα έχει και τον καλύτερο κινητήρα θα χτίζει και μια ακλόνητη κυριαρχία, όμοια με αυτήν που είχαμε με τη Mercedes, το 2014 που σάρωνε και μονοπωλούσε τα πρωταθλήματα χωρίς ανταγωνισμό.

Αυτή η περίοδος, που οδήγησε στη μακρόχρονη μονοκρατορία της Mercedes, έχει περάσει προ πολλού, κάτι που φάνηκε τα τελευταία χρόνια όπου οι μονομαχίες μέσα στις πίστες έχουν γίνει συνήθεια και οι εναλλαγές στο βάθρο έχουν φέρει εγρήγορση στις ομάδες και σασπένς στους θεατές.

Ηδη την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των Red Bull Racing και Racing Bull, όπου προετοιμάζονται για το πενθήμερο των πρώτων χειμερινών δοκιμών εξέλιξης των μονοθεσίων στις 26-30 Ιανουαρίου στη Βαρκελώνη.

Οι δύο ομάδες του Μπάρκλεϊ έχουν ορίσει ότι θα παρουσιάσουν τα νέα τους μονοθέσια στις 22 Ιανουαρίου. Η Mercedes θα έχει τη νέα W17 και την ίδια ημέρα θα εμφανιστεί και το μονοθέσιο της Williams.

Ετοιμο να βγει στην πίστα είναι και το μονοθέσιο της Ferrari. Η κόκκινη ομάδα που περιμένει την «Ανάσταση» της μέσα στο 2026, θα έχει και φέτος το ίδιο δίδυμο, τους Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον. Το νέο μονοθέσιο έχει την κωδική ονομασία 678 και η πρεμιέρα του θα γίνει στην έδρα της, στο Φιοράνο στις 23 Ιανουαρίου ενώ το πρώτο χειμερινό τεστ στη Βαρκελώνη στο τέλος του μήνα. Όπως φαίνεται στο Μαρανέλο μόνο γιορτές δεν έκαναν. Οι Ιταλοί είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι με την κακή τους εμφάνιση που τους έχει στοιχειώσει τα τελευταία χρόνια, βάζοντας ένα νέο φιλόδοξο στόχο όπου η νέα Ferrari 678 θα καταφέρει φέτος να κάνει τη διαφορά.

Η νέα Ferrari SF-26 ίσως να αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία του 41χρονου Χάμιλτον, για να κατακτήσει τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας του και να ξεπεράσει τον Μίκαελ Σουμάχερ στα βιβλία της ιστορίας.

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται και η επιστροφή του Κρίστιαν Χόρνερ, όπου αρκετά δημοσιεύματα τον φέρνουν κοντά στην Αlpine. O πρώην επικεφαλής της Red Bull αποπέμφθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ομάδα του μετά το σκάνδαλο που έφερε σεισμό στον κόσμο του μηχανοκίνητου σπορ. Ο Κρίστιαν Χόρνερ αποχώρησε το καλοκαίρι από την ηγεσία της Red Bull Racing μετά το σκάνδαλο για ανάρμοστη συμπεριφορά του προς υπάλληλο της ομάδας αλλά και τον χρηματικό εκβιασμό που δέχθηκε η ίδια από τον ίδιο να λάβει, για να αποχωρήσει από την ομάδα με τον όρο να αποσύρει τις κατηγορίες της. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρώην επικεφαλής της Red Bull ετοιμάζεται να αγοράσει την Alpine, κάτι που προσφάτως η ομάδα έχει διαψεύσει.