Μετά από ένα διαπραγματευτικό θρίλερ που κράτησε μέρες και δοκίμασε αντοχές, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να κλείσει οριστικά την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του. Οι υπογραφές με τη Γοδόϊ Κρουζ έπεσαν το απόγευμα της Παρασκευής και ο 20χρονος Σαντίνο Αντίνο ντύνεται στα πράσινα.

Οι «πράσινοι» χρειάστηκε να περάσουν από πέντε άκαρπες προφορικές συμφωνίες, να αντέξουν συνεχείς αλλαγές όρων και να διαχειριστούν μια διαπραγμάτευση γεμάτη εμπόδια από την πλευρά των Αργεντινών. Στην έκτη και καθοριστική προσπάθεια, όμως, η επιμονή τους απέδωσε καρπούς.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε σταδιακά την προσφορά του, έφτασε στα 8 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη και αποδέχθηκε όρους που μεταβάλλονταν σχεδόν καθημερινά. Κάπως έτσι, ο Χοσέ Μανσούρ είπε τελικά το οριστικό «ναι» και το deal μπήκε στη φάση των ανακοινώσεων.

Η υπόθεση έφτασε αρκετές φορές κοντά στο ναυάγιο. Από συμβόλαια που ξαφνικά άλλαζαν νόμισμα, ανεβάζοντας το κόστος μέχρι και αξιώσεις που ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο. Εκεί μπήκαν οι κόκκινες γραμμές από την ελληνική πλευρά, που έδειξε διάθεση για υποχωρήσεις αλλά όχι για υπερβολές χωρίς όρια.