Η αντίστροφη μέτρηση για τη μετάβαση της ηγεσίας της εθνικής Γαλλίας έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας πραγματοποιούν τις πρώτες επαφές για να φέρουν τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των “Μπλε”, όπως αποκαλύπτει η “Equipe”.

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, τεχνικός της εθνικής από το 2012 και πρωταθλητής κόσμου το 2018, διανύει τους τελευταίους μήνες της θητείας του, και όλοι περιμένουν πλέον τη διάδοχη κατάσταση. Η αλλαγή αναμένεται να γίνει μετά τη συμμετοχή της Γαλλίας στα τελικά του Μουντιάλ 2026, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, με τον Ζιντάν να είναι το επικρατέστερο όνομα.

🚨💣 BREAKING: France FA have undertaken first steps to appoint Zidane after World Cup. @lequipe pic.twitter.com/rUE1uHdf7R — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 16, 2026

Παρά τις δηλώσεις του προέδρου της FFF, Φιλίπ Ντιαλό, πως δεν θα ανακοινωθεί ο διάδοχος μέχρι τη λήξη του Μουντιάλ, το ρεπορτάζ της “Equipe” αποκαλύπτει ότι η ομοσπονδία εξετάζει ήδη το επιτελείο που θα συνοδεύσει τον Ζιντάν στο νέο του ρόλο.

Ο έμπιστος συνεργάτης του Ζιντάν, Νταβίντ Μπετόνι, αναμένεται να αναλάβει τον ρόλο του βοηθού προπονητή, θέση που κατέχει τώρα ο Γκι Στεφάν. Ο Ζιντάν σκοπεύει να δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο και πιο εξειδικευμένο επιτελείο σε σχέση με αυτό του Ντεσάμπ, που περιορίζεται σε τρεις βασικούς συνεργάτες – τον Στεφάν, τον προπονητή φυσικής κατάστασης Σιρίλ Μοΐν και τον προπονητή τερματοφυλάκων Φρανκ Ραβιό.