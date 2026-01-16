ΕΟΔΥ: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οργανισμού, αν και καταγράφεται μικρή μείωση την εβδομάδα 02/2026. Αντίθετα, στα νοσοκομεία παρατηρείται αύξηση των περιστατικών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Για την περίοδο επιτήρησης 2025-2026, ο ΕΟΔΥ έχει θέσει σε λειτουργία σύστημα καθημερινής καταγραφής νέων εισαγωγών λόγω γρίπης από 84 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισαγωγές παρουσιάζουν σταθερή άνοδο μετά την εβδομάδα 48/2025.

Την εβδομάδα 02/2026 σημειώθηκαν 871 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη, έναντι 722 την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό περιστατικό με εισαγωγή σε ΜΕΘ την εβδομάδα 52/2025 και ένας ακόμη θάνατος την εβδομάδα 01/2026. Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2025 έως και την 02/2026 έχουν καταγραφεί 45 κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι από γρίπη. Από την αρχή του 2024, οι συνολικοί θάνατοι ανέρχονται σε 162.

Κατά το ίδιο διάστημα, από 2.547 δείγματα που ελέγχθηκαν, εντοπίστηκαν 407 θετικά για ιούς γρίπης – 406 τύπου Α και ένα τύπου Β. Από τα 264 στελέχη τύπου Α που υποτύποποιήθηκαν, 181 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και 83 στον Α(Η1)pdm09. Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης.

Συστάσεις προς τον πληθυσμό

Ο Οργανισμός απευθύνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου να εμβολιαστούν άμεσα κατά της γρίπης και να αναζητούν έγκαιρα ιατρική φροντίδα με την εμφάνιση συμπτωμάτων, ώστε να λάβουν αντι-ιϊκή αγωγή. Επίσης, προτείνεται η χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό και η τήρηση βασικών μέτρων προστασίας, όπως αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο χεριών και καλός αερισμός των κλειστών χώρων.

Επιτήρηση ιϊκού φορτίου

Την εβδομάδα 02/2026, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα των περιοχών που ελέγχθηκαν παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, αν και μειώθηκε συγκριτικά με την εβδομάδα 01/2026.

Συμπτώματα εποχικής γρίπης

Η εποχική γρίπη διαρκεί συνήθως 5 έως 7 ημέρες, με τα συμπτώματα να υποχωρούν σταδιακά. Τα πιο συχνά περιλαμβάνουν:

πυρετό

μυαλγίες

ρινική συμφόρηση

πονοκέφαλο

ναυτία

πονόλαιμο

ξηρό, μη παραγωγικό βήχα