Ο Όμιλος Volkswagen εγκαινιάζει μια νέα, πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αξιοποιώντας δεδομένα αισθητήρων και εικόνας από οχήματα πελατών σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Με αφετηρία τη θετική εμπειρία από τη Γερμανία, το πρόγραμμα επεκτείνεται σταδιακά σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες από τον Ιανουάριο του 2026, ξεκινώντας με μοντέλα της Volkswagen Επιβατικά Οχήματα και ακολουθώντας με τις μάρκες Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και άλλες.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης, μέσα από δεδομένα που προέρχονται από πραγματικά και σύνθετα σενάρια κυκλοφορίας – όπως περιοχές με αυξημένη παρουσία πεζών και ποδηλατών ή απαιτητικά αστικά περιβάλλοντα. Οι βελτιώσεις αυτές θα μεταφέρονται στους πελάτες μέσω ενημερώσεων λογισμικού, ενισχύοντας τόσο την άνεση όσο και την ενεργητική ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση.

Ειδικότερα, ο Όμιλος Volkswagen αξιοποιεί τη «συλλογική εμπειρία» του στόλου του, μετατρέποντας την τεχνολογία σε απτό όφελος για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Ο Όμιλος Volkswagen δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου στην Ευρώπη. Βασιζόμενος στη θετική εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στη Γερμανία, ο Όμιλος σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα αξιοποίησης δεδομένων αισθητήρων και εικόνας από οχήματα πελατών σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος είναι η συνεχής βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης, μέσω δεδομένων που προέρχονται από πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.