Στη Σεβίλλη βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο Σέρχιο Ράμος, με δημοσιεύματα από την Ισπανία να αναφέρουν ότι ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης συμμετέχει σε διερευνητικές επαφές που αφορούν πιθανή εξαγορά του συλλόγου. Ο πολύπειρος αμυντικός φέρεται να λειτουργεί ως εκπρόσωπος και κεντρικό πρόσωπο επενδυτικού fund, στο οποίο συμμετέχουν και ξένα κεφάλαια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και αφορούν την αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων της ομάδας, αλλά και τη στάση των βασικών μετόχων απέναντι στο ενδεχόμενο πώλησης.

Τα ισπανικά ρεπορτάζ κάνουν λόγο για πρόταση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ούτε από τον ίδιο τον Ράμος ούτε από τη διοίκηση της Σεβίλλης. Την ίδια ώρα, το διοικητικό τοπίο στον σύλλογο παραμένει ρευστό, με έντονες εσωτερικές διαφωνίες σε μετοχικό επίπεδο και φήμες για πιθανή αλλαγή ιδιοκτησίας.

#Lomásleído | La venta del Sevilla se ‘atasca’ y Sergio Ramos aparece en escena https://t.co/1mP5wCtz1G — MARCA (@marca) January 2, 2026

Παιδί της Σεβίλλης και συναισθηματικό δέσιμο

Ο Σέρχιο Ράμος, στα 39 του χρόνια και χωρίς ομάδα το τελευταίο διάστημα, φέρεται να σκέφτεται σοβαρά το επόμενο βήμα της καριέρας του, ακόμη και εκτός αγωνιστικών χώρων. Άλλωστε, πρόκειται για «γέννημα-θρέμμα» της Σεβίλλης, από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή, γεγονός που προσθέτει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα στην πιθανή εμπλοκή του με τον σύλλογο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση του Ράμος με τον Μόντσι, πρώην τεχνικό διευθυντή της Σεβίλλης. Οι δύο τους συνεργάζονται ήδη στη Σαν Φερνάντο 1940, ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας στην Ισπανία, κάτι που έχει τροφοδοτήσει σενάρια για πιθανή επιστροφή του Μόντσι στον σύλλογο, σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το deal.