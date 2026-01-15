Μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της ιστορίας της πρόσθεσε η Αλμπαθέτε το βράδυ της Τετάρτης (14/01), εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ισπανίας. Η ομάδα της La Liga 2, που παλεύει για την παραμονή, πέτυχε μια τεράστια έκπληξη επικρατώντας με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μπετανκόρ «έγραψε ιστορία»

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Χέφτε Μπετανκόρ, δανεικός από τον Ολυμπιακό, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και οδήγησε την Αλμπαθέτε σε μια νίκη-ορόσημο, βάζοντας τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία των «μερένχες» στο Copa del Rey.

Η ιστορική επιτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στο γήπεδο. Οι φίλοι της Αλμπαθέτε κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, υποδέχθηκαν τους παίκτες σαν ήρωες και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Η βραδιά αυτή θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του συλλόγου και του κόσμου του, ως μία από τις πιο λαμπρές στιγμές στην ιστορία της ομάδας.