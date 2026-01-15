Η εξαιρετική δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς ο 18χρονος Ανέστης Μύθου μπαίνει στο στόχαστρο πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Βέλγιο, η Κλαμπ Μπριζ ενδιαφέρεται να ακολουθήσει το επιτυχημένο της μοντέλο επένδυσης σε Έλληνες ποδοσφαιριστές, μετά την περίπτωση του Χρήστου Τζόλη.

Η εμφάνιση που εντυπωσίασε

Ο Μύθου ξεχώρισε στο πρόσφατο ντέρμπι κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, όπου ξεκίνησε βασικός και άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. Με εξαιρετική κίνηση στην πλάτη της άμυνας και εντυπωσιακή προσποίηση απέναντι στον Τζολάκη, δημιούργησε τις πρώτες εντυπώσεις και λίγο έλειψε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο 49ο λεπτό, με τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού να του στερεί την ευκαιρία.

Στόχος η Κλαμπ Μπριζ

Ο Μύθου θεωρείται ήδη ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ΠΑΟΚ. Η Κλαμπ Μπριζ φέρεται έτοιμη να καταθέσει σημαντική προσφορά για την απόκτησή του, δείχνοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον της για τον νεαρό επιθετικό και ανοίγοντας το δρόμο για την πρώτη του μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.