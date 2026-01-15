Ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο έφερε άμεσα το μήνυμα της αντίδρασης από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός ζήτησε μεγαλύτερη ένταση, περισσότερα τρεξίματα και πίεση, ενόψει του καθοριστικού αγώνα με τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League (Τρίτη 20/1, 22:00).

Απέναντι σε μια αθλητική και ποιοτική γερμανική ομάδα, ο Ολυμπιακός καλείται να παρουσιάσει βελτιωμένο πρόσωπο, διορθώνοντας αμυντικά ζητήματα που τον έχουν πληγώσει στα παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων, όπως οι αντιδράσεις στις βαθιές μπαλιές και ο συγχρονισμός της τετράδας στο τεχνητό οφσάιντ.

Βασικές επιστροφές ενόψει Λεβερκούζεν

Στα αγωνιστικά, ο Λορέντσο Πιρόλα έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης στο Ρέντη και είναι απόλυτα έτοιμος από ιατρικής πλευράς. Απομένει η τελική αξιολόγηση από τον Μεντιλίμπαρ σε αγωνιστικό επίπεδο, όμως όλα δείχνουν πως ο Ιταλός στόπερ θα βρίσκεται στην αποστολή και δεν αποκλείεται να πάρει θέση και στο αρχικό σχήμα.

Η απουσία του το τελευταίο διάστημα ήταν εμφανής, καθώς αποτελεί βασικό γρανάζι στην αμυντική λειτουργία των «ερυθρόλευκων», κάτι που φάνηκε τόσο στον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ όσο και στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Όσον αφορά τον Ζουλιάν Μπιανκόν, ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 80’ του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι καθησυχαστικές και όλα συγκλίνουν στο ότι θα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν.

Οι διεθνείς και οι επιστροφές

Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει επίσης την επιστροφή των διεθνών. Ο Ελ Κααμπί αγωνίζεται με το Μαρόκο απέναντι στη Σενεγάλη την Κυριακή (18/1), ενώ ο Μπρούνο έχει υποχρεώσεις με τη Νιγηρία στον μικρό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής κόντρα στην Αίγυπτο το Σάββατο (17/1).

Ο Νιγηριανός αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα την Κυριακή το βράδυ ή το αργότερο τη Δευτέρα, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού. Με τον Ορτέγκα να αποτελεί την πρώτη επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας, η παρουσία του Μπρούνο προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική ενόψει της δύσκολης ευρωπαϊκής μάχης.