Για… χάος στον Παναθηναϊκό έκανε λόγο ο πρώην τερματοφύλακας των Πράσινων, Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Πολωνία με αφορμή τη μεταγραφή του στη Βίτσεβ Λοτζ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Υπήρχε κάποιο χάος στην ομάδα, προφανώς με τις αλλαγές προπονητών. Τον Ιούλιο ξεκινήσαμε με άλλον, τον Σεπτέμβριο είχαμε την πρώτη αλλαγή, μετά ήρθε κι άλλη αλλαγή.

Ήθελαν να κάνουν ροτέισιον στους τερματοφύλακες. Ίσως και η δική του αντίδραση να μην ήταν η καλύτερη, αλλά στο τέλος ενημέρωσα τον σύλλογο τον Νοέμβριο, ότι δεν θα κρατούσε αυτό για πολύ και ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Κι έτσι κατέληξα στη Βίτσεβ.

Εξαιτίας του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα πρόβλημα να αποχωρήσω. Πέρασαν δέκα χρόνια και μου έλειψε πολύ η Πολωνία”.