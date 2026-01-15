Το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Οι πρώτοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου ενώ οι ρεβάνς έχουν οριστεί για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, αφού σημειώνεται ότι σε αντίθεση με τους προημιτελικούς, τα ματς της τετράδας είναι διπλά.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου:

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)

20:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ («Απόστολος Νικολαΐδης»)

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξει συνολική ισοπαλία στα γκολ των δύο αγώνων, δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση. Αν ούτε εκεί αναδειχθεί νικητής, τότε ακολουθεί διαδικασία των πέναλτι.

* Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.