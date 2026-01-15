Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 3-0 σετ (25-18, 25-15, 25-19) από την πανίσχυρη Εξατσίμπασι στην Κωνσταντινούπολη, για την 4η αγωνιστική του CEV Champions, αλλά παραμένει ζωντανός στην υπόθεση πρόκριση. Πλέον η τουρκική ομάδα έχει ρεκόρ 3-1, ενώ οι «ερυθρόλευκες» 2-2.

Επόμενο παιχνίδι για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, στις 27/1 την Βέρο Μιλάνο και θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν τις ελπίδες του για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι οι «ερυθρόλευκες» δεν είχαν «απάντηση» στην ανωτερότητα της ισχυρής τουρκικής ομάδας, που είχαν το πάνω χέρι από το ξεκίνημα του αγώνα και κάπως έτσι μπήκε στοπ στο σερί δύο νικών που είχαν στον όμιλο.

Ο Ολυμπιακός υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και τη δεύτερη θέση, ενώ έχει σαφές προβάδισμα για την τρίτη, με το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Ζελέζνιτσαρ την τελευταία αγωνιστική να αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Τα σετ: 25-18, 25-15, 25-19

Οι πόντοι της Εξατσίμπατσι προήλθαν από 6 άσους, 41 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων ενώ του Ολυμπιακού από 2 άσους, 33 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Βέρο Μιλάνο – Λαΐκοβατς 3-0

Ετσατσίμπασι – Ολυμπιακός 3-0

Η βαθμολογία του 3ου Ομίλου

Βέρο Μιλάνο 10 (3 νίκες – 1 ήττα)

Ετσατσίμπασι 9 (3 νίκες – 1 ήττα)

Ολυμπιακός 5 (2 νίκες – 2 ήττες)

Ζελέζνιτσαρ 0 (4 ήττες)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

27/01 19:00 Ολυμπιακός – Βέρο Μιλάνο

28/01 20:00 Λαΐκοβατς – Ετσατσίμπασι