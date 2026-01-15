Με αιχμηρό και σαρκαστικό ύφος επέλεξε να αναφερθεί στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, σε συνέντευξή του σε Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο κατά την διάρκεια συνεδρίου για την ανανεώσιμη ενέργεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα, στην αρχή της συζήτησης ο δημοσιογράφος προσφώνησε εκ παραδρομής τον Αλβανό πρωθυπουργό «Ράμι» αντί για «Ράμα». Ο Έντι Ράμα απάντησε σκωπτικά, ότι «είσαι Έλληνας, γι’ αυτό μου άλλαξες το όνομα». Λίγο αργότερα, όταν ο δημοσιογράφος διόρθωσε στιγμιαίο λάθος σε αριθμητικό στοιχείο, ο αλβανός πρωθυπουργός σχολίασε ειρωνικά, ότι «εσείς οι Έλληνες όταν είναι να πληρώσετε λογαριασμό, αφαιρείτε μηδενικά και όταν πληρώνουν άλλοι, προσθέτετε μηδενικά», συμπληρώνοντας με σαρκασμό πως «γι’ αυτό σας αγαπάει η Ευρώπη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ράμα ρώτησε τον δημοσιογράφο, αν γνωρίζει συγκεκριμένο Άραβα λόγιο. Όταν εκείνος απάντησε αρνητικά, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας είπε ότι «ως Έλληνας θα έπρεπε να τον ξέρεις καλύτερα», για να συνεχίσει απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο, ότι «ως Έλληνας πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους, επειδή πιστεύεις, ότι έχεις το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είσαι ο άμεσος απόγονος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είσαι».

🇦🇱 Albanian PM Edi Rama joked about Greeks and Montenegro during a panel discussion in the UAE: “As a Greek … you always underestimate people because you believe you have a monopoly on philosophy and are the direct heirs of Plato and Aristotle, but you are not.” “Montenegro… pic.twitter.com/q8yw12vd9K — kos_data (@kos_data) January 14, 2026

Στη συνέχεια ο Αλβανός πρωθυπουργός έστρεψε τα «βέλη» του προς το Μαυροβούνιο, συνεχίζοντας στο ίδιο σκωπτικό ύφος: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη χώρα της περιοχής. Έχει προσφέρει 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η απόλυτη χώρα».