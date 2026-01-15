Ξεχωρίζει για τον σύγχρονο σχεδιασμό του, τον πλήρη εξοπλισμό του και τις κορυφαίες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που ενσωματώνει. Το Geely EX5 εξοπλίζεται με ολοκληρωμένη σουίτα ενεργητικών και παθητικών συστημάτων ασφαλείας, όπως προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πολλαπλούς αερόσακους και ενισχυμένη δομή αμαξώματος. Η προστασία οδηγού και επιβατών βρίσκεται στο επίκεντρο, προσφέροντας σιγουριά σε κάθε μετακίνηση.

Το νέο Geely EX5 προσφέρει μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως:Μπαταρία Short Blade τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου), με αυτονομία 430 χιλιόμετρα (πρότυπο WLTP), δυνατότητα φόρτισης 30%-80% σε μόλις 20 λεπτά, Κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων τόσο από το Euro NCAP όσο και από το Australian NCAP

Πλέον προσφέρεται σε νέα, δελεαστική τιμή από €26.990 αποκλειστικά για την έκδοση Geely EX5 Pro.