Ο Κόνορ Γκάλαχερ είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Τότεναμ, με τους Λονδρέζους να ανακοινώνουν την απόκτησή του την Τετάρτη (14/1). Ο διεθνής Άγγλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031, ενώ το κόστος της μεταγραφής από την Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Τα “σπιρούνια” κατάφεραν να κερδίσουν τη μάχη με την Άστον Βίλα, η οποία είχε προσεγγίσει την ισπανική ομάδα με πρόταση δανεισμού και υποχρεωτικής οψιόν αγοράς. Η Τότεναμ, ωστόσο, παρουσίασε βελτιωμένη προσφορά που κάλυψε τις απαιτήσεις των Μαδριλένων και ολοκλήρωσε το deal.

Η αναζήτηση χαφ από τον σύλλογο του Λονδίνου επιταχύνθηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ροντρίγκο Μπεντανκούρ, ο οποίος θα χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ο Γκάλαχερ κρίθηκε ως η ιδανική λύση για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Ο 24χρονος μέσος είχε απασχολήσει την Τότεναμ και στο παρελθόν, με πρόταση 45 εκατ. ευρώ να απορρίπτεται από την Τσέλσι πριν από δύο χρόνια. Τελικά μετακόμισε στην Ατλέτικο, όπου κατέγραψε 77 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Σιμεόνε, πετυχαίνοντας επτά γκολ.